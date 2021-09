Roccavione piange Italo Formica, ex-sindaco "buono, intelligente e attento"

"Un uomo buono, intelligente, attento. Fortemente ancorato ai valori di solidarietà, giustizia ed eguaglianza aveva trovato nella CGIL e nello SPI i luoghi per affermarli e difenderli. Attore negli Organismi dirigenti e per otto anni nella Segreteria della Lega di Cuneo. Amico onesto e politico leale, sapeva orientare la rotta e da buon marinaio qual era stato ( ne era sempre orgoglioso!) rappresentava l’ancora per un approdo sicuro. Abbiamo appreso tanto da lui e ora ci ha lasciato un compito ancora più grande perché come dice Baricco “quando muore qualcuno, agli altri spetta di vivere anche per lui”. Lo faremo nei tuoi valori, puoi starne certo Italo".

E' con queste parole che il sindacato pensionati CGIL della provincia di Cuneo ricorda Italo Formica, scomparso nella giornata di ieri (lunedì 13 settembre) all'istituto climatico di Robilante.

81 anni e una vita consegnata alla comunità di Roccavione - specialmente come sindaco dal 1981 al 1984 - , Formica era originario di Gassino Torinese. Ha lavorato per oltre vent'anni alla cartiera Pirinoli di Roccavione come responsabile degli impianti e della manutenzione elettrica; prima della pensione, ha guidato l'ufficio tecnico elettrico automazione della Brevetti Bertello.

Dopo l'esperienza come primo cittadino, era stato coinvolto proprio nel Spi CGIL, per cui si è confrontato con l'amministrazione comunale in diverse occasioni.

I funerali avranno luogo mercoledì 15 settembre alle 15 nella parrocchia di Roccavione. Formica lascia la moglie Silvia, la sorella Rita e i figli Livio e Davide.