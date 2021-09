Sviluppo software e programmazione informatica: AFP presenta i suoi stagisti alle aziende

Da anni AFP Azienda Formazione Professionale prepara i propri studenti al mondo del lavoro con corsi e approfondimenti sempre in linea con i trend del momento, mettendoli in contatto con la ricca rete di aziende del territorio che ne riconoscono serietà e preparazione.



A disposizione delle realtà lavorative locali, Afp presenta ora i suoi professionisti specializzati in Tecnico di sviluppo software: in continuo aggiornamento e con uno sguardo attento alle innovazioni, tutti i corsisti possiedono un diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e l’attestato di specializzazione rilasciato dall’AFP (Cuneo) in uscita da un corso di 1.000 ore e previo superamento dell’esame finale.



Un’ottima occasione per inserire nuove e preparate risorse, gratuitamente, e sperimentare la crescita di competenze distintive che possono fare la differenza e essere un valore aggiunto all’interno del gruppo di lavoro.



Le aziende interessate all’inserimento degli stagisti sono pregate di contattare Laura De Rosa, Case Manager presso l’ufficio Servizi al Lavoro AFP (sede di Cuneo).



E-mail: laura.derosa@afpdronero.it

Tel: 0171693760