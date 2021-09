Un milione di euro a Beinette per la riqualificazione del territorio comunale

A Beinette in arrivo un importante finanziamento, 1 milione di euro, per la messa in sicurezza e la riqualificazione del territorio comunale

Il Ministero dell'Interno ha comunicato il finanziamento dei progetti candidati tempo fa dall'amministrazione comunale.

Tra i principali interventi, la pista ciclabile Beinette - Colombero, primo lotto della ciclovia Cuneo-Valle Pesio (410 mila euro), la messa in sicurezza di via Cimitero (150 mila euro) e la messa in sicurezza del canale Brobbietto (200 mila euro). Inclusi inoltre la messa in sicurezza e l'ampliamento di via stazione (75 mila euro), la messa in sicurezza di via Margarita (40 mila euro) e di via Rifreddo (25 mila) e il rifacimento dell'attraversamento canale in via Vecchia Pianfei (30 mila euro).

L'ufficio tecnico è al lavoro per la programmazione delle ultime fasi di progettazione e, in alcuni casi, di cantierizzazione degli interventi.