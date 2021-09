A Bra si ricordano Lorenzo Bastino e Dino L’Abbate

A poco più di un mese dalla scomparsa, Bra ha ricordato Lorenzo Bastino.

L’uomo aveva 93 anni e una grande passione per lo sport, come ha pure sottolineato l’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Bra: “Classe 1928, inizia giovanissimo a praticare lo sci alpino per poi passare al calcio con un curriculum sportivo lungo quasi 90 anni, che lo porta ancor oggi ad esser dirigente partecipe ed attivo in modo particolare nel contesto dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, che riconosce per l’anno 2020 a Lorenzo Bastino il prestigioso Distintivo d’Argento”.

Per lui anche un riconoscimento di lunga attività sportiva e il premio ‘Nozze d’oro con lo Sport’, conseguito nel 2016 a Pisa. Molti lo ricordano per essere stato il fondatore e vice-presidente del Panathlon Club di Mondovì. Lorenzo Bastino era anche impegnato nel volontariato sociale, precisamente nel consiglio direttivo del gruppo comunale AIDO ‘Nicoletta Gorna’ di Bra. Ha lasciato la moglie Graziella Bonino, i figli Eric e Fiorella, oltre ai parenti di ogni grado.