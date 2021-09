Cade e si ferisce mentre pulisce il bosco sulla collina di Monserrato a Borgo

Intervento del soccorso alpino sulla collina di Monserrato a Borgo San Dalmazzo. Poco dopo le 13 di oggi è stata allertata la squadra del soccorso alpino di Cuneo per recuperare un ferito sulla via dei Teit sopra la clinica.

Un 60enne del paese era impegnato nella pulizia di un bosco quando, a seguito di una caduta, si è procurato una sospetta frattura ad un arto inferiore.

La moglie ha richiesto soccorso. In breve è stato raggiunto dai tecnici, stabilizzato, imbarellato e trasportato a spalle fino all'ambulanza, che lo attendeva per il trasferimento all ospedale di Cuneo. Sul posto anche il Sagf della Guardia di Finanza.