Bra, in prima visione ‘Una relazione’ al Multisala Vittoria. Ospiti il regista Stefano Sardo e la co-sceneggiatrice Valentina Gaia

Buone nuove per Bra e pure per chi ha tanta voglia di tornare al cinema a gustare eventi dal vivo. Oggi, 14 settembre, alle ore 19.15, in prima visione al multisala Vittoria sarà proiettato il film ‘Una relazione’, presentato alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori. Ospiti in sala ci saranno il regista Stefano Sardo e la co-sceneggiatrice e co-autrice del romanzo (edizioni HarperCollins) da cui è tratto il film Valentina Gaia, entrambi di origini braidese.