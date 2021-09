Cuneo, al Museo Diocesano tre nuovi laboratori per bambini

Abbiamo giocato con la matematica, creato con le tempere ... ora è la volta di imparare nuovi linguaggi. Tre laboratori condotti da esperti del settore dedicati a diversi tipi di linguaggio condurranno bambini e ragazzi alla scoperta del museo: le opere d'arte e i giochi saranno un veicolo per imparare nuove espressioni o consolidare le conoscenze già acquisite. Per vivere in modo nuovo l'esperienza della scoperta e dell'apprendimento. Posti sono limitati.