“Grigna co’ ti”: risate non stop nelle serate di cabaret a Moretta

Pubblico delle grandi occasioni nelle serate di piazza andate in scena a Moretta la scorsa settimana.

La prima edizione del cabaret “Grigna co’ ti” ha portato in piazza Castello alcuni dei nomi emergenti della risata italiana.

Giovedì 9, con “Casa Peyretti”, è andata in scena la “sitcom” di ReteSette che sta ottenendo un grande successo e sta facendo divertire attraverso il piccolo schermo.

Venerdì sul palco di Moretta si sono esibiti alcuni tra i cabarettisti più noti del panorama nazionale, un poker d’assi composto da Stefano Chiodaroli, Max Pieriboni,Mauro Villata e Massimo De Rosa introdotti sul palco da Gian Maria Aliberti Gerbotto.

Sabato la chiusura della tre giorni è stata affidata allo spettacolo “Pino e glianticorpi”, presentato da Mario Piccioni di Granda Channel.

"Abbiamo chiuso l’estate con tre appuntamenti di buon livello – commenta il sindaco Gianni Gatti -. Pur con tante limitazioni, ma sempre nel rispetto della normativa sanitaria, siamo riusciti a proporre una serie di appuntamenti che hanno accompagnato la bella stagione delle famiglie morettesi.

Dalle serate in piazza con gli Europei agli incontri culturali, passando per la festa patronale e la cena in arancione, non c’è stata settimana senza un piccolo o grande evento che ha fatto di Moretta un centro cittadino vivo e animato.

Nel ringraziare tutte le famiglie che hanno preso parte agli eventi, mi preme sottolineare il grande impegno dell’amministrazione, degli sponsor e delle tante associazioni che hanno collaborato per la riuscita degli eventi".