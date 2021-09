Dronero: giornata di formazione in natura e la ripresa dell'anno scolastico

Oggi, martedì 14 settembre, è stato il primo giorno di scuola per gli studenti dell'istituto Comprensivo di Dronero. Tra incertezze e molta speranza, la campanella ha ripreso a suonare, scandendo i vari momenti della giornata.

Nel weekend appena passato, si è tenuta un'arricchente giornata di formazione per il personale scolastico. Organizzata a San Michele di Prazzo, ha registrato un alto numero di adesioni.

La prof.ssa Vilma Margherita Bertola, dirigente dell'Istituto: "Ritengo siano davvero importanti queste giornate. Lo scopo dell'educazione non può ridursi soltanto a trasmettere delle nozioni. Per questo la formazione è importante, per chi opera in questo campo, quando è prima di tutto spinta ad approfondire il proprio essere, con semplicità, attenzione e consapevolezza".

Trovarsi, approfondire e condividere. Dopo l'escursione sul sentiero delle Ginestre con lezioni sulle numerose varietà della flora e della fauna autoctona, è stato organizzato un pranzo conviviale presso l'agritursmo "Al Chersogno", in borgata Allemandi.

Una seconda giornata di formazione alla scoperta del territorio dell'Alta Valle Maira è già in programma, prevista per febbraio 2022.