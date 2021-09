Atleta dell'Anno FISI 2021: nomination d'obbligo per Marta Bassino

Da lunedì 13 settembre è possibile votare per indicare l' "Atleta dell'Anno" negli sport invernali, premio istituito dalla FISI per celebrare chi si è maggiormente messo in luce nell'ultima stagione agonistica.

La Regina del Gigante Marta Bassino, naturalmente, è stata inserita nell'elenco dei dodici possibili vincitori, dall'alto dei suoi straordinari trionfi.

Per votare occorre inviare una mail con scritto MARTA BASSINO all'indirizzo atletafisi@fisi.org.

La prima fase delle votazioni terminerà il 4 ottobre e qualificherà due atleti al ballottaggio per il successo finale.

L'ELENCO COMPLETO DEGLI ATLETI IN LIZZA PER LA VITTORIA

Antonioli Robert (Centro Sportivo Esercito) – SCI ALPINISMO

Bassino Marta (Centro Sportivo Esercito) – SCI ALPINO

Eydallin Matteo (Centro Sportivo Esercito) – SCI ALPINISMO

Fischnaller Kevin (Centro Sportivo Esercito) – SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Fischnaller Roland (Centro Sportivo Esercito) – SNOWBOARD

Goggia Sofia (Gruppo Sciatori Fiamem Gialle) – SCI ALPINO

Lanthaler Evelyn (A.R.V. Passeier Raiffeisen) – SLITTINO SU PISTA NATURALE

March Aaron (Centro Sportivo Esercito) – SNOWBOARD

Moioli Michela (Centro Sportivo Esercito) - SNOWBOARD

Pellegrino Federico (Gruppo Sportivo Fiamme Oro) – SCI DI FONDO

Pigneter Patrick/Clara Florian (A.S.V. Voels Am Schlern/U.S. Amatoriala Longiarù A.D.) – SLITTINO SU PISTA NATURALE

Wierer Dorothea (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle) – BIATHLON