Atletica: Anna Arnaudo brilla a Bergamo e si migliora sui 3000 siepi

Assegnati nel fine settimana a Bergamo gli scudetti U23 della pista. Due le squadre in gara per il Piemonte: S.A.F.Atletica Piemonte maschile, che chiude all’11mo posto, e Battaglio CUS Torino femminile, ottava in classifica al termine della due giorni di gare.

Il risultato di spicco, che è anche la miglior prestazione tecnica del weekend, è il 9:45.86 sui 3000 siepi di Anna Arnaudo, che le vale un progresso di oltre quindici secondi sul suo primato personale. La campionessa di Borgo San Dalmazzo (in forza al Battaglio Cus Torino) argento sui 10.000 metri agli Europei U23 di Tallinn, alla sua seconda gara sulla distanza dopo l’esordio vincente alla rassegna tricolore (10:01.16 in giugno a Grosseto), con questo risultato cronometrico diventa la sesta italiana di ogni epoca a livello assoluto e la seconda tra le promesse. L’allieva di Gianni Crepaldi si aggiudica poi anche i 5000 metri in 17:19.77.