Atletica Mondovì: Adele Roatta campionessa regionale sui 3000 metri

Il fine settimana appena trascorso è stato dedicato ai Campionati Regionali Individuali Allievi e Junior.

Lo stadio di Alessandria ha ospitato questa manifestazione in cui sono stati assegnati titoli di società di prove multiple cadetti e dove l’Atletica Mondovì ha partecipato numerosa.

Sono arrivati titoli, podi e piazzamenti con un ottimo risultato complessivo di squadra.

Adele Roatta era chiamata a “monetizzare” il suo attuale stato di forma andando alla ricerca del titolo sui 3.000 metri, distanza su cui ai campionati italiani di Rieti di due mesi fa aveva centrato il bronzo. Missione compiuta con il tempo di 10’22”73 dopo una gara corsa con arguzia tattica: lasciata “sfogare” la Cussina Sofia Cafasso nei primi giri, Adele è rientrata agli ultimi 800 metri per poi lasciare le compagne di viaggio andando a vincere con ampio margine (Eloisa Marsengo 10’34”43 su Sofia Cafasso 10’35”85). Con questa gara si conclude, in pratica la stagione su pista della mezzofondista morozzese che, anche in vista della preparazione per il prossimo anno, d’accordo con il tecnico Augusto Griseri, si concentrerà ora su alcune competizione su strada di 5/6 km.

Tra gli allievi splendido argento per Marco Ambrosio nel lancio del martello dove ha centrato la misura di 31,15 metri ottenuta al terzo tentativo, confermandosi sui suoi standard e un altrettanto meritato bronzo di Andrea Guffanti nel lancio del giavellotto con 40,04 metri dove fino all’ultimo lancio ha tentato di impensierire Davide Mattiauda (secondo con 41,98 mt) e il vincitore Lorenzo Cordera (43,13 mt).

Soddisfatto il tecnico Andrea Pace responsabile dei lanci dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: “Sono contento per i ragazzi che si sono allenati bene tutta l’estate: un podio ai campionati regionali non si improvvisa, ma è frutto del lavoro, soprattutto nelle specialità tecniche come i lanci”.

Tra gli Junior Valter Cerri è salito sul secondo gradino del podio nel salto in alto valicando l’asticella posta a 1,89 metri, lontano dal suo fresco p.b. di 1,97 mt: la vittoria è andata al cuneese Alessandro Massa salito fino a 2,03 metri. Per Valter, impegnato poi nel salto in lungo, si segnala il quarto posto con 6,39 metri.

Oltre ai risultati di “punta” vi è da segnalare il buon comportamento della squadra con alcuni nuovi record personali e piazzamenti nella top ten. Molto bene Tommaso Bosio, al suo primo anno di categoria, impegnato nella dura prova dei 2.000 siepi dove si è brillantemente piazzato al quarto posto con il crono di 6’53”22 (nuovo record personale); e le velociste con Rebecca Roà e Sofia Sannino appaiate al 11° e 12° posto sui 100 metri rispettivamente in 12”99 e 13”04 (con Francesca Bilardo 14ª al personale in 13”34 e Alice Boasso 15ª in 13”43, più dietro Paola Grosso 14”51 e Federica Peyra 14”83) e la stessa Sannino ottava sulla distanza doppia in 27”05 (Bilardo 27”35 con p.b., Grosso 29”95). Negli allievi Pietro Bilardo scende a 12”16 e conclude a centro classifica la sua gara sui 100 metri. Nel salto in alto allieve Celeste Dotta sfiora la sua miglior misura abbattendo di un nulla l’asticella posta a 1,40 metri e nel lungo si ferma a 4,44 mt, stessa misura della compagna di allenamento Alice Boasso (Federica Peyra 3,96 mt).

Fabio Boselli: “Siamo davvero molto felici del titolo ottenuto da Adele, ma anche dei numerosi podi assieme agli altri piazzamenti dei nostri ragazzi. Questo il dato positivo che riscontriamo: oltre alle punte come la Roatta o Cerri, si stanno formando molti atleti che si piazzano ai vertici delle graduatorie regionali. È la prova che il percorso di crescita societaria che abbiamo intrapreso ormai da qualche anno è quello giusto: diffusione sul territorio dei Poli di allenamento, collaborazioni tecniche efficaci, formazione continua, reclutamento grazie ai Progetti scolastici che stanno finalmente ripartendo. Importanti sono le molteplici partnership commerciali, la visibilità sui media, l’organizzazione di manifestazioni importati: al giorno d’oggi anche questi aspetti sono importanti.”