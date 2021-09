Hobby Horse: medaglie e belle soddisfazioni alle Ponyadi di Arezzo

Si sono da poco concluse le Ponyadi edizione 2021. Quest'anno la scuderia ospitante è stata la magnifica sede dell'Arezzo Equestrian Center, luogo in cui hanno vita le manifestazioni equestri di maggior risalto.

Migliaia di pony si sono ritrovati qui in occasione delle olimpiadi equestri a loro riservate e tutte le diverse discipline hanno avuto spazio per organizzare le loro competizioni.

Le regioni italiane, nessuna esclusa, hanno selezionato i migliori binomi affinché le rappresentassero sui campi gara e solo i migliori alla fine hanno conquistato il podio.

La scuderia di Borgo San Dalmazzo Hobby Horse ha partecipato a questa edizione con ben 4 binomi, tutti appartenenti al mondo del salto ostacoli e tutti giovanissimi.

Gli atleti, dopo essersi preparati al meglio per mesi partecipando alle tappe del Progetto Sport e alle gare Nazionali del calendario federale, si sono presentati ad Arezzo con la consapevolezza che avrebbero sfidato binomi molto agguerriti e desiderosi di portare a casa la vittoria.

Tanta è stata la soddisfazione per l'istruttore Nicolas Giordano che, sempre presente a bordo campo, ha guidato tutti suoi ragazzi con professionalità ed attenzione aiutandoli ad ottenere il meglio da questa importante esperienza.

L'amazzone Greta Perron ha regalato ben 2 medaglie alla Hobby Horse, ai suoi istruttori e alla Regione Piemonte per la quale ha gareggiato nella Coppa delle Regioni. La giovane ponista ha infatti saltato per tutte le quattro giornate consecutive nel Trofeo Debuttanti senza mai commettere errori conquistando la medaglia d'Oro individuale (dopo tre giorni di Podio) e contribuendo alla Medaglia di Bronzo con la squadra regionale. Questo risultato è stato possibile sia grazie all'ottima preparazione tecnica che questo binomio ha acquisito durante gli allenamenti in scuderia e sia grazie alla super collaborazione della velocissima pony FlyOut con la quale Greta ormai è una combinazione vincente.

Ottima la performance del cavaliere Lorenzo Rabino che, all'esordio in questa tipologia di competizioni, chiude la sua esperienza al meglio. In sella al pony baio francese Dido des Pres, affronta quattro percorsi chiudendo con zero penalità e confermando così il grande potenziale di questo binomio agli esordi della carriera sportiva. Molto soddisfatta la regione Valle d'Aosta per la quale Lorenzo è stato portacolori, azzerando anche la prova della Coppa delle Regioni.

Sempre di rappresentanza valdostana Greta Giordana, amazzone in sella alla ponetta francese Belle des Nouettes. Questa giovane atleta ha gareggiato con entusiasmo, cercando da dare il meglio di sé e di seguire scrupolosamente le indicazioni dell'istruttore. Greta ha così concluso la sua bella trasferta ad Arezzo con un buon risultato, segnato ancora da qualche piccolo errore generato semplicemente dall'inesperienza e dell'emozione di gareggiare tra i migliori ponisti italiani Under 14.

La scuderia Hobby Horse è molto fiera anche della giovanissima amazzone cuneese Benedetta Rabino e del binomio che si è formato insieme con il pony grigio Emir en Verbonne. Buona la prestazione di questa atleta che ha gareggiato con i colori valdostani nella categoria Trofeo Avviamento riservato ai pony di classe B e C, con un buon risultato. Benedetta ha affrontato tre giornate di gara, concluse con la classifica individuale, ed è ottimo il potenziale di questo nuovo binomio che è emerso da queste gare. L'istruttore si è ben espresso confermando la possibilità per Benedetta di affrontare ormai, dopo questa esperienza, categorie di livello superiore.

Un ringraziamento speciale a tutto il Team Hobby Horse per aver contribuito a rendere possibile tutto questo.