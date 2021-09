UNVS: il plurimedagliato Alessandro Marengo celebrato a Bra

Sull'onda lunga dei successi che lo sport nazionale ha saputo esprimere alle Olimpiadi e ParaOlimpiadi di Tokyo 2020, ecco che a Rieti ai Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, il "campione di casa" legato da tempo all'UNVS Sezione di Bra ha messo a segno ben tre titoli dei 100, 200 e 400 metri piani M60.

"Ogni volta che mi metto le scarpette da pista proseguo ad emozionarmi e la fatica, la tanta fatica per rimanere in forma e mettere in evidenza prestazioni atleticamente competitive viene meno" - dice Alessandro Marengo festeggiato al suo rientro dal team dei veterani braidesi con a capo il Presidente Giuseppe Gandino che afferma - "Siamo onorati di avere un campione come il nostro portacolori. Spesso, sovente e volentieri vediamo Sandro a correre sulla rinnovata pista di Bra e tanta è la grinta e la determinazione espressa nelle "ripetute" d'allenamento che mettono in evidenza uno spirito non solo di competizione, ma d'amore per lo sport: un esempio per i nostri giovani!"