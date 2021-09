Volley maschile: Nicola Cianciotta del VBC Synergy Mondovì convocato per i Campionati del Mondo U21

Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Under 21 Angiolino Frigoni (secondo allenatore Mauro Rizzo) ha scelto i dodici atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Under 21 maschili, in programma dal 23 settembre al 3 ottobre in Italia e Bulgaria.

Fra i 12 giocatori convocati spicca anche il neoacquisto del VBC Synergy Mondovì Nicola Cianciotta.

Oltre a Cianciotta vi sono: Paolo Porro (Power Volley Milano); Leonardo Ferrato (Volley Motta di Livenza); Alberto Pol (Porto Viro Rovigo); Tommaso Stefani (Prisma Taranto); Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna Latina); Federico Crosato, Andrea Schiro, Mattia Gottardo; (Kioene Padova); Damiano Catania (Blu Energy Piacenza); Francesco Comparoni (Vero Volley Monza); Giulio Magalini (Volley Verona).

I gironi:

Pool A (Cagliari, Italia): Italia, Egitto, Repubblica Ceca, Thailandia.

Pool B (Sofia, Bulgaria): Bulgaria, Cuba, Bahrain, Polonia.

Pool C (Carbonia, Italia): Iran, Argentina, Marocco, Belgio.

Pool D (Sofia, Bulgaria): Russia, Brasile, Cameroon, Canada.