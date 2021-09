Al Forte di Vinadio le riprese del docu-reality Rai “La Caserma”

Sono in corso dal 4 settembre le riprese al Forte di Vinadio del docu-reality Rai “La Caserma”.

Dopo la prima edizione in Trentino, a Levico Terme, quest’anno la casa di produzione Blu Yazmine ha scelto di ambientare l'esperimento sociale in Granda.

La Caserma” è un docu-reality che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post-adolescenti. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. Ragazzi e ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Una sfida a mettersi alla prova, per imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia. Dovranno adattarsi a un rigido percorso di formazione militare rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti.

Il Forte di Vinadio è da considerarsi fra gli esempi di architettura militare più significativi dell’intero arco alpino. I lavori di costruzione della fortezza, voluta da Re Carlo Alberto, iniziarono nel 1834, per concludersi solo nel 1847. La fortificazione, che fiancheggia a ponente il paese, ha una lunghezza in linea d’aria di circa 1.200 metri che si sviluppa dalla roccia del fortino al fiume Stura.

Il comune ha concesso alla casa di produzione il comodato d'uso temporaneo del forte fino al 30 settembre. La struttura sarà dunque temporaneamente chiusa fino al termine delle riprese, con divieto di circolazione pedonale e veicolare