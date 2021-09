A Priola nuovi giochi nel parco inclusivo "5 sensi"

Si arricchisce e cresce il parco "5 sensi" nel comune di Priola.

Un'area giochi inclusiva che, grazie al contributo di Fondazione CRT, ora offre nuove attrezzature utilizzabili anche dai bambini disabili.

Oltre ai giochi musicali, sono stati installati pannelli che stimolano la logica e le capacità cognitive, in modo semplice e divertente.

Si tratta di pannello tattile "GOALS", sui cui è inciso un labirinto con cui possono giocare anche i bambini ipovedenti, seguendo il percorso con le dita; il "GIOCO DEI NOVE" che invita al ragionamento, il "PICCOLO AUTISTA", pensato per i più piccoli e "LO SPECCHIO MAGICO" che deforma tutto il mondo, tra risate ed illusioni di gruppo.

"Seppur per un attimo, la diversità non fa più paura ma crea divertimento ed aggregazione in un confronto alla pari" - spiegano dal comune - "Da tempo lavoriamo per rendere il paese a "misura di bambino" e l'auspicio è quello che questo parco possa essere apprezzato e crescere nel tempo, con l'invito a tutti i bambini a giocare assieme, nell'ottica della massima inclusione, obiettivo che è sempre stato prioritario per la nostra amministrazione".

Completano la gamma "LA PICCOLA MINIERA", con cui viene stimolato il tatto, attraverso la manipolazione di materiali diversi e l'udito, mediante l'ascolto del rumore che essi producono attraverso il passaggio nei tubi di carico e scarico e "L'ATTRAVERSAMENTO IN CORDA" che sviluppa la psicomotricità.