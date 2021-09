Via da oggi anche in Granda al sistema di cashback per i pedaggi autostradali

Parte oggi (15 settembre) anche in Piemonte e in Granda l'opzione di cashback sui pedaggi della rete Autostrade per l'Italia: il servizio, attivo grazie al piano di trasformazione di AspI per i ritardi legati ai cantieri di ammodernamento delle infrastrutture, sarà accessibile grazie all'app gratuita Free To X, e rimarrà in una fase sperimentale sino alla fine dell'anno in corso.

La misura rientra nella strategia di AspI per dotare gli utenti di nuovi servizi interattivi per comprendere in tempo reale lo stato del traffico sulle autostrade e accedere al ristoro del pedaggio per tempi di percorrenza superiori agli standard di riferimento - 100 km/h per veicoli leggeri, 70 km/h per quelli pesanti - a causa della presenza di cantieri programmati. "La società, come noto, sta infatti portando avanti - tra le linee strategiche del piano di trasformazione aziendale - un programma ininterrotto di lavori di ammodernamento complessivo, che riguarda ogni tipologia di infrastruttura in gestione: viadotti, gallerie e barriere. L’obiettivo del piano in corso - che proseguirà nei prossimi anni - è quello di estenderne la durata, rinnovando il loro ciclo di vita, grazie a 21,5 miliardi tra investimenti e manutenzioni previsti nel piano industriale per lo sviluppo della rete e ammodernando infrastrutture realizzate negli anni ‘60/’70" si legge nella nota informativa della società stessa.

Non si effettueranno restrizioni rispetto alle classi di veicoli e ai mezzi di pagamento utilizzati. I consorzi e i loro associati riceveranno il servizio in una fase successiva grazie a un processo di adesione dedicato che ne permetterà il recupero retroattivo.



Il cashback verrà erogato soltanto per ritardi generati da cantieri per lavori sulla rete di competenza, che influiscano sulla regolarità dei transiti a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili. Verrà riconosciuto anche per itinerari brevi e per ritardi a partire dai 15 minuti, consentendo l'accesso a rimborsi dal 25% al 100% del pedaggio. Vi si potrà accedere entrando nell'app Free to X, e per pagamenti con telepedaggio, carte di credito o debito, Viacard e contanti; gli accrediti verranno accumulati sino a gennaio 2022, quando poi verranno erogati.



Diversi i canali informativi dedicati agli utenti attivati a partire dall'inizio della sperimentazione: il sito www.freeto-x.it, il servizio di customer care dell'app, il numero verde 800932000.