Gli integratori alimentari a difesa del nostro sistema immunitario

Il sistema immunitario, costituito da una rete di organi e cellule altamente specializzate, ha il compito di proteggere il nostro organismo dagli attacchi di invasori esterni come batteri, virus, funghi e parassiti, che possono penetrare al suo interno e causare infezioni più o meno gravi.

Nella vita quotidiana è frequente che possano presentarsi questo tipo di aggressioni da parte di sostanze estranee o pericolose. Quando i batteri alterano il normale funzionamento dell’organismo possono causare l’insorgenza di una serie di sintomi, come la febbre, la quale indica che il nostro organismo sta cercando di combattere l’infezione.

Perché è importante salvaguardare il nostro sistema immunitario

Ma perché è così importante salvaguardare il regolare funzionamento del nostro sistema immunitario? Un indebolimento di quest’ultimo, rende il nostro organismo più fragile e quindi maggiormente soggetto ad invasioni di agenti patogeni.

Sono diverse le ragioni che possono far abbassare le nostre difese immunitarie: stress, cambi di stagione, errato o eccessivo utilizzo di farmaci, scorretta alimentazione, sono solo alcune delle cause che possono portare ad un indebolimento delle capacità di difesa del nostro sistema immunitario.

La soluzione più efficace affinché il nostro sistema immunitario svolga la sua naturale funzione di difesa è quella di adottare uno stile di vita sano ed equilibrato.

Sport e Alimentazione

Un importante consiglio per rafforzare le difese immunitarie è sicuramente quello di svolgere una regolare ed adeguata attività fisica, preferibilmente aerobica, che comporti quindi uno sforzo moderato ma prolungato nel tempo, come camminare o andare in bicicletta. Lo sport infatti, ha un effetto benefico su tutto il nostro organismo in quanto permette di gestire l’equilibrio tra i meccanismi di azione del nostro corpo e gli attacchi da parte di organismi esterni.

Sarebbe inoltre necessario porre una maggiore attenzione ad una corretta alimentazione. La carenza dei giusti nutrienti che soddisfino i bisogni del nostro organismo infatti, può portare ad un indebolimento della nostra funzione immunitaria e di conseguenza all’insorgenza di infezioni.

Sebbene non esista una dieta specifica per rinforzare le nostre difese immunitarie, alcuni cibi come frutta, verdura e cereali integrali dovrebbero essere privilegiati, come sarebbe invece utile limitare il consumo di cibi grassi.

Degli ottimi alleati in questo processo sono senza ombra di dubbio le vitamine come:

La vitamina C, contenuta in agrumi, peperoni, kiwi e altri alimenti, svolge un ruolo fondamentale grazie alla sua funzione antiossidante in grado di alzare le barriere del nostro sistema immunitario, proteggendolo e contrastando la diffusione dei radicali liberi.

La vitamina D, presente in molti tipi di pesci come salmone, sgombro, tonno, ma anche in altri alimenti come funghi e carne di fegato, è importantissima poiché ricopre un ruolo indispensabile per l’attivazione delle nostre difese immunitarie difendendo l’organismo dalle infezioni. Svolge inoltre una funzione essenziale per le nostre ossa al fine di mantenere i corretti livelli di calcio e fosforo nel sangue.

La vitamina E, essendo liposolubile, è contenuta soprattutto nei grassi come oli di girasole e soia o frutti oleosi come noci, nocciole e mandorle. Svolge anch’essa un’importante azione antiossidante proteggendo le cellule dai danni provocati dai radicali liberi e favorendo il rinnovo cellulare.

Uno stile di vita sano associato ad un’alimentazione salutare, nonché una regolare pratica di attività fisica, ricoprono dunque un ruolo fondamentale al fine di preservare il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario ed aumentarne le sue difese. Non dimentichiamo tuttavia che il nostro organismo predispone di un buon sistema di difesa naturale e che se questo non dovesse essere sufficiente si può ricorrere all’utilizzo di integratori alimentari.

Lo scopo dell’integrazione alimentare è infatti quello di fornire sostanze nutritive al nostro organismo, al fine di sopperire o correggere una carenza alimentare che non può essere facilmente colmata attraverso la nutrizione.

Dove acquistare gli integratori

Ma dove acquistare degli integratori alimentari naturali che siano adatti alle nostre esigenze o carenze?

Sono molteplici le modalità per acquistare gli integratori alimentari sia online che off line..

Le soluzione sul web si moltiplicano ogni giorno di più:

- Market place: Amazon sicuramente è il market place più conosciuto e noto nel mondo. Presenta un vasto assortimento di integratori alimentari a prezzi molto convenienti.

- Comparatori di prezzo: qui la casistica diventa ancor più interessante con molti operatori intenti a proporre soluzioni convenienti e di qualità

- Siti di E-commerce: qui il panorama è senza dubbio più vario. Sono tanti infatti i siti web che offrono vasti assortimenti di integratori alimentari: Sorgente Shop, Efarma e Loreto Gallo sono quelli che hanno coniugato nel tempo convenienza e vastità di offerta.

Se non si vuole ricorrere al web invece è possibile recarsi in una farmacia, e/o parafarmacia, ben fornita per poter trovare integratori di diversi tipi.

L’aspetto fondamentale è sempre riuscire a farsi guidare da uno specialista che possa consigliare l’integratore giusto per le proprie esigenze.