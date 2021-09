Anche quest’anno torna la “Passeggiata per la Vita - Distanti ma vicini”

Questa manifestazione, nata per ricordare due nostri giovani, Anna e Paolo e tutti gli altri amici giovani che ci hanno lasciato prematuramente, per un tragico destino, non si ferma di fronte all’emergenza coronavirus e alle numerose incertezze circa l’evolversi della situazione nei prossimi mesi.



A causa dell'emergenza sanitaria anche l’edizione 2021, come già per l’edizione 2020, la 6^ Passeggiata per la Vita non si svolgerà come di consueto ma, evitando assembramenti, sarà possibile sostenere A.I.L. sezione di Cuneo, le sue tre case, il reparto di ematologia, ed il Fiore della Vita di Savigliano e #casaAnna.



"Distanti ma vicini" è il motto che caratterizza l’evento, la manifestazione si svolgerà nell’intero fine settimana (dal venerdì alla domenica) per dare a tutti la possibilità di partecipare. Dal 1° settembre sono disponibili i pettorali presso i vari punti vendita distribuiti sul territorio, al momento dell’acquisto del pettorale viene consegnato un gadget a ricordo di questa edizione speciale.



Dal 24 al 26 settembre tutti gli iscritti sono invitati ad indossare gadget e pettorale, effettuare la passeggiata dove si vuole, scattarsi una foto ed inviarla alla pagina Fecebook dell’evento, un modo diverso per sentirci vicini anche se lontani.



Per informazioni: passeggiataperlavita@gmail.com – instagram @passeggiata_per_la_vita – facebook passeggiata_per_la_vita