Il Museo “Avena” di Chiusa di Pesio partecipa alla 4a Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

La 4a Giornata Nazionale dei Piccoli Musei d’Italia è una manifestazione che vuole festeggiare la caparbietà dei piccoli musei nell’essere presenti nelle nostre comunità.

L’obiettivo sarà quello di stimolare gli ingressi ed aumentare il numero di visitatori, fare conoscere le realtà dei piccoli musei, valorizzare il ruolo e le funzioni.

Per i visitatori del Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena” ingresso gratuito e un momento di accoglienza speciale con l’offerta di un dono pensato per l’occasione, a rappresentare le tipicità del territorio.

Domenica sarà inoltre l’ultimo giorno utile per poter visitare la mostra temporanea “Domenico Renaudi: una vita per la ceramica”, l’orario di apertura è il seguente: dalle ore 9.30 alle 12.30, dalle 15.00 alle 18.00.

Ingresso esibendo il Green Pass per una visita in sicurezza e nel rispetto delle norme per contrastare la diffusione del COVID-19.

Per informazioni: tel. 0171/734990 e-mail: valle.pesio@gmail.com