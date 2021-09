Quasi 800 visitatori alla mostra di Francesco Paula Palumbo al Castello degli Acaja di Fossano

Nella suggestiva cornice del Castello degli Acaja di Fossano, 786 visitatori hanno potuto conoscere e ammirare la Mostra che ha esposto una parte dell’opera pittorica del Maestro Francesco Paula Palumbo, più una serie di stampe digitali delle opere riprodotte su tela pittorica. Questo appuntamento culturale si è rivelato un grande successo di pubblico e di critica.

L’esposizione, iniziata il 25 giugno scorso, è stata prorogata due volte: inizialmente dal 25 luglio al 29 agosto, poi fino al 12 settembre, ed è durata complessivamente 80 giorni; tuttavia i giorni di effettiva apertura al pubblico sono stati 58, il che accresce ulteriormente la media della presenza giornaliera dei visitatori.

Ora, dopo le mostre a Cuneo, Cherasco e Fossano, il “Grand Tour” dei quadri dell’Artista fanno tappa ad Alba, presso la Chiesa di San Giuseppe, in un’esposizione che sarà inaugurata venerdì 15 ottobre e terminerà domenica 14 novembre 2021.

Con i suoi esuberanti intrecci e le fantasiose forme dal disegno deciso e sicuro, le tele dell’Artista offrono un’interpretazione della natura allo stesso tempo geometrica e fiabesca, attraverso una pittura a olio delicata, leggera e compatta, in cui non si scorge traccia di pennello.

Uno stile originale, quello di Francesco Paula Palumbo, riconoscibile sempre; un simbolismo universale, più o meno celato, capace di suscitare forti emozioni e in cui ognuno può ritrovare spunti di riflessione e interpretazione in grado di far emergere vecchie e nuove consapevolezze.