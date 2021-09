Quattro incontri per "Libri in quartiere" con Casa del Quartiere Donatello e la Libreria dell'Acciuga

Dalla collaborazione tra la Casa del Quartiere Donatello e la Libreria dell'Acciuga nasce la rassegna "Libri in quartiere", uno spazio dove autori locali presenteranno le proprie opere e sarà possibile confrontarsi e chiacchierare con loro.



Il programma è ricco e vario:

• 22 settembre Luca Dalmasso presenterà "Le arti in educazione. Per una scuola polifonica" edito da Edikit

• 29 settembre Serena de Gier con " Storie, miti e misteri. Con le ali"

• 6 ottobre Giovanni Ingrosso presenta " See you in Budapest. Operazione Sole Nero" edito da "Il cielo stellato"

• 13 ottobre Martina Merletti presenta "Ciò che nel silenzio non tace" ed. Einaudi



Gli autori sono stati contattati dalla Libreria dell'acciuga, presidio culturale della città. La location della rassegna sarà Il cortile di Casa del Quartiere Donatello realtà che quotidianamente anima il quartiere e cerca di fare comunità e proporre cultura per chi vive al Donatello e in tutta la città.



Le presentazioni cominceranno sempre alle ore 18, è gradita la prenotazione tramite eventbrite o con una mail all'indirizzo libreriadellacciuga@gmail.com.

L'evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC.