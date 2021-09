A Crissolo si parla della montagna come luogo per migliorare il benessere psico-fisico

Incontro “Crissolo – La Montagna per tutti”

Quando è iniziato il percorso di candidatura Saluzzo Monviso Capitale della Cultura 2024, l’Amministrazione comunale di Crissolo ha accolto con entusiasmo l’invito a fornire il proprio contributo a questo importante progetto.

Dalle riflessioni che sono state fatte nascono alcune iniziative che hanno come tema conduttore la valorizzazione dello straordinario ambiente che circonda il paese, nell’ottica di un turismo sempre più sostenibile.

E’ da più parti riconosciuto, anche a livello scientifico, che una piacevole camminata nell’ambiente naturale fornisce un importante contributo al benessere psico-fisico dell’individuo, ivi compresi casi di disagio di ogni tipo; l’ambiente incontaminato delle nostre montagne, poi, e gli incantevoli paesaggi che lo caratterizzano, che fanno da corona all’attività escursionistica, costituiscono senza dubbio un vero toccasana per lo spirito, oltre che per il fisico.

Un po’ tutti in questo particolare momento che stiamo vivendo sentiamo il bisogno di un qualcosa che ci aiuti a rasserenare gli animi.

L’Amministrazione comunale di Crissolo promuove un incontro nel corso del quale, attraverso il contributo di esperti del settore, medici, psicologi, operatori sanitari e dirette testimonianze, sarà possibile cogliere numerosi e interessanti spunti per vivere la montagna come luogo per migliorare il benessere psico-fisico.

L’incontro si svolgerà a Crissolo sabato 18 settembre, alle ore 15, presso la Sala delle Guide, piazzale seggiovia.

Per esigenze organizzative è indispensabile la prenotazione entro il 17 settembre. Per la partecipazione è necessario essere in possesso del Green pass.

Per informazioni/prenotazioni 3398593159.