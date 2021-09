Cn1, il 57% della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino. 30-39 la fascia meno immunizzata

Procede la campagna vaccinale nei territori dell’AslCn1. L’azienda sanitaria ha fornito i dati aggiornati a lunedì 13 settembre relativi alle inoculazioni dei vaccini anti SarsCov2 nelle aree del cuneese, monregalese, fossanese, saviglianese e saluzzese che conta 414.085 abitanti (considerando anche la fascia under 12 al momento non vaccinabile).

Ad aver completato il doppio ciclo sono 239.560 residenti, il 57,9% della popolazione totale, il 64,5% se si considera i 371.629 “over 12” su cui al momento è aperta la campagna vaccinale. Erano il 56% e il 62,4% una settimana fa.



FASCIA PER FASCIA: 30-39ENNI QUELLA MENO IMMUNIZZATA



Analizzando ogni fascia tra i 12 e i 15 anni sono 15.596 i vaccinabili. In 3.908 hanno effettuato la seconda dose, il 25,1% del totale. Erano il 10,3% la scorsa settimana.



Tra i 16 e i 19 anni su 15.582 vaccinati con ciclo doppio in 8.445 (il 54,2%). Una settimana fa erano il 49,4%.



Tra i 20-29enni (43.122) in 23.390 hanno ricevuto la doppia dose (il 54,2% erano il 51% una settimana fa).



30-39enni, che nell’AslCn1 sono 45.655, hanno ricevuto in 24.259 la doppia dose (53,1%, rispetto al 50,7% di una settimana fa). E’, al momento, la fascia “meno” coperta dal vaccino.

Sui 57.504 40-49enni in 35.450 hanno completato il ciclo. Sono il 61,6% erano il 60% il 6 settembre.

Nella fascia 50-59, la più numerosa in provincia, su 64.599 abitanti in 43.627 sono con seconda dose (il 67,5% erano il 66,5%). 60-69, che in quest’area sono 53.095, in 38.331 risultano ‘immunizzati’ (il 72,2% erano il 71,7%).



Tra i 60-69enni in 38.331 su 53.095 hanno ricevuto due dosi. Il 72,2%, erano il 71,7% il 6 settembre. Mentre tra i 70-79enni in 35.515 su 43.655 hanno completato il ciclo. Sono l’81,4% del totale erano l’81% sette giorni prima.

Nella fascia 80-89 in 22.303 su 26.918 hanno ricevuto entrambe le dosi. Sono 82,9% erano l’82,7% rispetto alla settimana precedente. E’ la fascia più immunizzata nel territorio AslCn1.

Infine gli over 90: tra i 5.903 residenti sono state somministrate 4.332 dosi equivalente al 73,4%.

OVER 60 VACCINATI CON 2 DOSI AL 77,2%



In generale la fascia “over 60” che riguarda 129.571 abitanti dell’area Cn1 è immunizzata per il 77,5% con seconda dose (era il 77,2% il 6 settembre, +0,3%).



CON PRIMA DOSE IL 70,6% DELLA POPOLAZIONE



Per quanto riguarda i cittadini “vaccinabili” che hanno ricevuto almeno una dose sono l’87,4% nella fascia “over 60”, percentuale che si abbassa al 78,7% se si considera tutta la popolazione vaccinabile (12-99). Se si considera i 414.085 abitanti totali delle aree Cuneo-Mondovì-Saluzzo-Savigliano-Fossano il 70,6% ha ricevuto almeno una dose.