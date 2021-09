Linee telefoniche ko: il liceo artistico musicale di Cuneo isolato da due giorni

È isolato da due giorni il liceo artistico musicale Ego Bianchi di Cuneo, praticamente da quando è ricominciato l'anno scolastico. Le linee telefoniche non funzionano, pare per lavori che hanno tranciato alcuni cavi durante la posa della fibra ottica nella zona.

Il dirigente scolastico Carlo Garavagno: “La questione pone serie difficoltà organizzative in una scuola che deve gestire ben quattro plessi sparsi nella città, unico istituto superiore nella città di Cuneo, per consentire bolle anticovid ed efficace distanziamento. La cosa è ancor più importante in giorni di nomine frenetiche di docenti, collaboratori scolastici, applicati di segreteria in arrivo da tutta Italia”.

Ad oggi ancora nessun intervento è stato realizzato o programmato.