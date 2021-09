Lago di Garda: il braidese Elia Brizio è vicecampione italiano U17 di Windsurf Giovanile

Prestigioso risultato, nelle acque del Lago di Garda, per il braidese Elia Brizio, capace di laurearsi vicecampione italiano U17 di Windsurf Giovanile.

A Torbole Brizio si è distinto nella categoria Firerace specialità FOIL, difficile disciplina che fa letteralmente "volare sopra l'acqua".

Pochi giorni prima, a Domaso (Como), era stato premiato come campione 2021 U17 della stessa specialità a livello zonale (Piemonte Lombardia, Valle d'Aosta, detta la XV Zona), vincendo anche il premio come migliore atleta emergente (categoria Rookie) dell'anno.

Elia Brizio fa parte del National Team Challenger Sails di Senigallia (AN) e del Team Patrik Boards. Per quanto riguarda l'uso delle tavole è sponsorizzato dalla TESI SQUARE, dinamica e innovativa azienda di Roreto di Cherasco, leader nelle IT: "Ringrazio pubblicamente il mio main sponsor per il supporto accordatomi".