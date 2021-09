Motori, Campionato Italiano Gran Turismo Sprint: Matteo Greco atteso dal round di Vallelunga

Una nuova intensa sfida sportiva attende Matteo Greco, che il prossimo weekend tornerà al volante della Ferrari 488 GT3 Evo #3 gestita da EasyRace per il terzo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint in programma sul circuito di Vallelunga.

Per questa occasione, Greco si alternerà al volante con Daniel Mancinelli (ITA) e Max Hofer (CH).

Dopo i primi due appuntamenti di Pergusa e Mugello, Greco punta in alto per questo round che sancisce l'ingresso nella seconda parte della stagione alla luce del feeling in crescita al volante della potente berlinetta di Maranello.

Dopo la stagione d'esordio dello scorso anno, conclusa con il doppio titolo di campione italiano nella serie GT Endurance GT3 Pro-Am e in quella Sprint in GT Cup, la crescita prestazionale di Greco è stata fino ad ora notevole e lo ha visto conquistare ben due vittorie.L'Autodromo Piero Taruffi sarà un capitolo imperdibile di questa avventura, con i suoi 4.085 metri che rappresentano senza alcun dubbio una delle piste più complete del calendario.

Il primo settore è il più veloce: dopo il corto rettilineo di partenza e il Curvone, dove i piloti più avventati sfruttano la scia per ingaggiare appassionanti duelli, la prima vera staccata è quella delle due Cimini. L'ingresso alla Campagnano coincide con lo speed-trap e con l'inizio del settore centrale che apre la parte più guidata. Semaforo, Tornantino e le Esse, dove inizia l'ultimo settore, sono il tratto più tecnico che porta alla curva Roma e quindi nuovamente al rettilineo dei box.Il programma inizierà venerdì con le prime due sessioni di prove libere alle 10:50 e alle 16:10.

Sabato i piloti torneranno al volante per il terzo turno di libere alle 9:00, mentre le qualifiche si decideranno con i consueti tre turni, uno per ciascun pilota dell'equipaggio, con la classifica combinata finale. Alle 13:40 Q1, alle 14:05 Q2 ed alle 14:30 Q3.

La gara, di tre ore, prenderà il via domenica alle 14:00.

ACI Sport TV (CH 228 SKY), il sito www.acisport.it/CIGT e le pagine Facebook @cigranturismo e @acisporttv seguiranno in diretta tutta la gara di domenica, mentre RAI Sport (CH 58 DTT), MS Motor TV (CH 229 SKY), MS Sport (DTT) saranno alcune delle emittenti che cureranno approfondimenti e messe in onda con un palinsesto che ACI Sport renderà disponibile a breve sul sito ufficiale del CIGT.

Matteo Greco: "Vallelunga è una pista da non sottovalutare mai. Mi piace molto, ma obbliga a delle scelte di compromesso in quanto la prima e la seconda parte differiscono tecnicamente in maniera molto evidente: veloce la prima, lenta la seconda. Non esiste una formula vincente per il set-up su questo tracciato, ogni pilota ha la sua alchimia perché occorre trovare un bilanciamento che consenta di sfruttare al meglio le caratteristiche di guida di ciascuno. Anche se sarò alla prima gara con Daniel e Max sono sicuro che troveremo subito un ottimo feeling e potremo essere protagonisti. La determinazione è come sempre molto alta, quindi cercheremo di sfruttare ogni occasione ed ottenere il massimo: le gare Endurance sono spesso imprevedibili e serve anche un pizzico di azzardo".