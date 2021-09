"Dopo quasi due anni stasi qualcosa si sta muovendo sui cammini devozionali di Spagna ed Italia"

Dopo quasi due anni di stasi assoluta e totale causata dalla pandemia covid- 19 cominciamo ad accorgerci, qui a Cuneo presso la Confraternita dei pellegrini di San Giacomo, che qualcosa sta muovendo sui cammini devozionali di Spagna ed Italia.

Molti pellegrini che nel 2019 e nel 2020 hanno dovuto tenere scarponi e zaini in soffitta stanno ripartendo timidamente per Santiago di Compostella o Roma. Lo vediamo dalle richieste di credenziali che ci giungono da molti luoghi della Provincia di Cuneo ed anche da altre località.

La nostra Confraternita, nata nel 2002 dalla volontà di alcuni pellegrini cuneesi che erano stati a Santiago, tra le altre sue incombenze, iniziative e servizi ha anche quello di fornire le credenziali ai pellegrini in partenza.

La credenziale, come le persone interessate a partire sanno, è quella specie di passaporto o carta di identità del pellegrino indispensabile per avere l’accesso agli albergues pubblici o privati, comunali o parrocchiali, che offrono a bassissimo prezzo ospitalità per la notte, soprattutto in Spagna (Cammino francese, portoghese, via della Plata, Cammino del Nord, Primitivo, Inglese e così via) ma anche sulla via Francigena in Italia.

Le informazioni sulla Confraternita di Cuneo si possono trovare sul nostro sito (www.Confraternitasangiacomocuneo.it ) dove accanto a notizie, eventi, fotografie, si trova anche l’indirizzo E-Mail cui rivolgersi per ottenere la spedizione della credenziale. Questa viene data gratuitamente al richiedente ed è gradita una piccola offerta utile alla Confraternita per pagare le spese di stampa della stessa.

A.Vertamy (Rettore della Confraternita di San Giacomo di Cuneo)