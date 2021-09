A nome di tutti gli operatori ed i ragazzi del Centro ANFFAS “La Vignola”, vi ringraziamo per la vostra generosità e ospitalità durante la nostra visita all’Associazione “Noi” di Sant’Anna Avagnina.



Grazie mille per il delizioso pranzo gentilmente offerto da Gino, con la collaborazione di Natale, Luciana e Don Marcelo. Non vediamo l’ora di incontrarvi di nuovo presto.

Sara Vigna - Centro ANFFAS “La Vignola”