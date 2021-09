Appaltati i lavori per la ristrutturazione del ponte dei Marchesini di Cossano Belbo

Rispettando i tempi previsti dal decreto ministeriale che ha finanziato in parte tali opere, l'ufficio tecnico comunale di Cossano Belbo, nella persona del Geometra Luca Manzo, ha ufficialmente incaricato la Ditta SAM di Monforte d'Alba, vincitrice dell'appalto, a svolgere i lavori di messa in sicurezza del ponte dei Marchesini.



Il progetto, redatto dall'ingegnere Giorgio Domini di Alba, prevede la riparazione delle parti strutturali deteriorate, la rimozione di tutto il manto stradale, l'impermeabilizzazione dell'intera carreggiata, la sostituzione del guard rail e la successiva riasfaltatura dell'intero tratto stradale.



"La somma prevista - scrive il comune in una nota - supera di poco i 190.000 euro di cui 100.000 da finanziamento ministeriale e oltre 90.000 da fondi comunali derivanti dalla buona gestione economica e amministrativa del comune."



"La Ditta - scrive il comune di Cossano - ha già comunicato di voler avviare i lavori prima dell'inverno, riducendo al minimo i disagi per gli abitanti delle borgate Marchesini e Torricelle, abitanti che saranno puntualmente avvisati dagli uffici comunali sulla tempistica dei lavori e sulle inevitabili chiusure temporanee del ponte. Gli uffici comunali comunicano che la redazione del progetto dei lavori per il rifacimento del nuovo tunnel sul Rio S. Maria è in fase conclusiva, così come è prossimo l'appalto dei lavori per il sostegno dell"abitato di Cossano Belbo (2^ fase )."