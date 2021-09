Bra: tutti tavola con le Pro Loco

Mentre sale l’attesa per l’apertura della nuova edizione di Cheese Bra già pensa all’immediato futuro confermandosi sempre più polo enogastronomico d’eccellenza. E così sabato 25 settembre 2021 torna “Pro Loco in Città”, evento che vede sfidarsi in un’amichevole competizione culinaria le Pro loco cuneesi, ciascuna impegnata a preparare un proprio menù con specialità del territorio.

Quest’anno saranno 20 i sodalizi che parteciperanno all’appuntamento, alcuni dei quali provenienti da fuori provincia. Oltre al Comitato provinciale Unpli di Cuneo, saranno a Bra le Pro Loco di Cervere, Cortemilia, Faule, Fossano, Genola, Gerbo, Govone, Lombriasco, Montaldo Roero, Peveragno, Pianfei, Pocapaglia, Priocca, Rossana, Sanfrè, Sant’Albano Stura, Santa Vittoria, Sommariva Perno e Villa di Verzuolo.

Sempre golose le proposte culinarie della serata (che inizia alle 18): raviole ai porri, bagna cauda con verdure, carpaccio di Fassona, peperoni con salsa verde, tomino con salsa rossa, vitello tonnato, anguille marinate, acciughe rosse e verdi, fritto misto alla piemontese, lumache al guazzetto e fritte, solo per citare alcuni dei piatti disponibili, tra cui non mancheranno ovviamente i dolci (bonet, frittelle di mele, torta di nocciole e cioccolato e tanti altri).

In questo 2021 l’evento organizzato dal Comune di Bra e dal Comitato cuneese dell’Unione Pro Loco d’Italia cambia però location: le grandi tavolate non verranno più imbandite nella tradizionale piazza Carlo Alberto ma nella più ampia piazza Spitenbach, che consente un maggior distanziamento tra i partecipanti alla festa. L’ingresso all’area fieristica è gratuito ma richiede il green pass e l’uso della mascherina (da togliere ovviamente a tavola). Ad accompagnare la manifestazione ci sarà l’ormai consueta presenza di Radio Alba.

Maggiori informazioni sul sito www.turismoinbra.it o scrivendo agli indirizzi mail unplicuneo@unplipiemonte.it e turismo@comune.bra.cn.it.