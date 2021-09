Cannabis legale, manifestazione dei Radicali a Cuneo con il segretario nazionale: "Regaleremo semi e gadget"

Sabato (18 settembre) dalle ore 17, in Piazza Foro Boario a Cuneo, si terrà il “September Hemp Fest”, una manifestazione organizzata da Radicali Cuneo, Meglio Legale, Radicali Italiani, The Seed Say e Weeday. Chiaro il tema dell’evento: la legalizzazione della cannabis! In queste ore, d’altronde, si stanno raccogliendo le firme per un referendum (oltre 420 mila firme in quattro giorni) che propone la depenalizzazione dell’autocoltivazione domestica delle piantine.



L’evento, al quale parteciperanno il Segretario Nazionale di Radicali italiani Massimiliano Iervolino, e la co-promoter di Meglio Legale Barbara Bonvicini, è organizzato anche come forma di sostegno a Filippo Blengino, il Segretario di Radicali Cuneo denunciato il 2 settembre scorso per aver coltivato pubblicamente in casa una pianta di cannabis, come gesto di disobbedienza civile. Proprio Iervolino dichiara: “Per noi la legalizzazione delle droghe, tutte non solo la cannabis, è strumento per la lotta alle mafie. Il nord Italia, così come il sud e il centro, va liberato dalla criminalità organizzata: il proibizionismo ha fallito”.



“Regaleremo” - scrivono gli organizzatori – “diversi gadget, tra cui semi di cannabis! Meglio che i consumatori abbiano la possibilità di auto-coltivarsi delle piantine, ottenendo un prodotto sicuro, o che continuino a rivolgersi alla criminalità organizzata!? A voi la risposta”.



Durante il sit-in sarà presente anche il banchetto per la raccolta firme per il Referendum Eutanasia Legale, e saranno fornite le informazioni utili per sottoscrivere il Referendum Cannabis!