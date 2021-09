Festa del Pane, l’Associazione Autonoma dei Panificatori: “Esclusi per le ambizioni personali di qualcuno”

Bagarre sulla Festa del Pane di Savigliano, annullata per il secondo anno consecutivo perché, come confermato dal presidente Andrea Coletti “ad oggi non ci sono le condizioni minime per l’organizzazione dell’evento”.

L’Associazione Autonoma dei Panificatori della provincia di Cuneo non ha visto di buon occhio le affermazioni da parte dell’Ente Manifestazioni apparse su alcuni giornali locali in cui si riscontrava l’assenza dalla manifestazione dell’associazione stessa.

“Non è più prevista la presenza dell’associazione autonoma dei Panificatori della Provincia di Cuneo” questa la frase incriminata con cui secondo il presidente Piero Rigucci gli organizzatori “hanno liquidato una collaborazione che era iniziata con la Sagra del Grano e poi continuata a partire dal 2002 con la Festa del Pane”.

Dopo il rammarico iniziale, i Panificatori hanno chiesto spiegazioni all’Ente, ma al momento non hanno ricevuto risposta.

“Un’attesa che evidenzia scarsa educazione e rispetto” come scrive nella nota stampa Rigucci.

L’unica spiegazione giunta al presidente è stata a voce: “è cambiata la composizione dell’organizzazione e nelle posizioni al vertice ora ci sono i rappresentanti di una grande confederazione di settore che da sempre aspira a poter annoverare nelle proprie file anche i panificatori artigiani della nostra provincia. Quale occasione più ghiotta della festa del pane?” e ribadisce: “Siamo stati vittime di una scelta orchestrata da chi non vede oltre le sue ambizioni personali”.

Nessun commento al momento da parte dell'Ente Manifestazioni.