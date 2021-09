Fossano, una serata spirituale in memoria di Don Godfrey Gwang’ombe e Don Corrado Picco

Saranno i cori Sangiu San Giovanni Battista Savigliano diretto da Giuseppe Alladio, del Duomo di Fossano diretto da Marilena Bertaina, di Madonna dell’ Olmo diretto da Carla Dutto e di Casalgrasso diretto da Roberto Corona a dare vita al recital “L’amore piu’ grande” la sera di sabato 25 settembre in Duomo a Fossano.

La versione che verrà proposta vuole essere di ricordo ed in memoria di don Godfrey prete della Tanzania in servizio a Fossano per una decina d’anni al Duomo e poi nelle parrocchie di Sant’ Antonio e San Bernardo scomparso improvvisamente la primavera scorsa e di don Corrado parroco, tra le altre proprio, tra il 1992 ed il 2009 di San Giovanni Battista in Savigliano e poi a Madonna dell’Olmo fino alla sua morte nel settembre 2020.

Saranno testi, letture bibliche, interviste ed immagini a fare da contorno alla musica che verrà proposta dai 4 cori parrocchiali.

Una serata spirituale che, partendo dal ricordo vivo ed affettuoso dei due sacerdoti recentemente scomparsi, vuole lasciare ai presenti spunti e riflessioni per il proprio cammino di fede.

Durante la serata sarà possibile fare un gesto concreto di solidarietà; le offerte raccolte durante la serata verranno interamente devolute al Centro professionale della Parrocchia di Mwambani in Tanzania voluto e sostenuto proprio da don Godfrey.

Presenta la serata il direttore de “La Fedelta’” Walter Lamberti.

L’appuntamento è per sabato 25 settembre ore 21 in Duomo a Fossano; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e verranno rispettate tutte le norme anticovid previste per i luoghi di culto.

La serata inoltre sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della Diocesi di Cuneo-Fossano.