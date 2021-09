I nuovi orari delle biblioteche di Cherasco e Roreto

Cambio di guardia alla biblioteca di Cherasco: da martedì 21 settembre sarà la cooperativa il Laboratorio di Cavallermaggiore che gestirà le aperture e il servizio.

Per Teresa Dogliani, da oltre vent’anni, bibliotecaria della struttura dedicata al prestito e alla lettura del centro storico è arrivato il momento della pensione: a lei il sindaco Carlo Davico a nome di tutta l’amministrazione comunale porge i suoi ringraziamenti e saluti.

«Un grazie sincero – dice il primo cittadino - per la dedizione, l'instancabile impegno, la passione e la disponibilità dimostrata in vent’anni anni di servizio. Ho trovato in Teresa una persona preparata, ma soprattutto appassionata, che ha fatto della Biblioteca la sua seconda casa, chiunque entrava veniva accolto con un sorriso e scopriva un clima cordiale».



A Cherasco capoluogo dal 21 settembre i nuovi orari della biblioteca saranno: lunedì chiuso, martedì dalle 14 alle 19, mercoledì dalle 14 alle 18, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 12. Sono stati inoltre modificati anche gli orari dell'archivio storico che dal 21 settembre sarà aperto il martedì e il mercoledì dalle ore 9 alle 12.

Anche per la biblioteca di Roreto cambiano gli orari, dal 20 settembre sarà aperta: il lunedì dalle 15 alle 19, il martedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18, il mercoledì dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 14 alle 19 e il venerdì dalle 15 alle 19.