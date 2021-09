Peveragno, si spostano a Beinette le attività di Gymnika: "Non possiamo più utilizzare la palestra di regione Miclet"

"Il problema esiste, è sorto lo scorso autunno ed è ormai di dominio pubblico: secondo le normative esistenti attività come le nostre non possono sussistere in un ambiente riscaldato con sistema a ricircolo d'aria. Si può giocare a calcio, basket, pallavolo ma per noi non possiamo usufruire dell'impianto perché pur pre-riscaldandolo, una volta spento il sistema la palestra, tempo un'ora, torna fredda".

A parlare è Maryrose Varrone, presidente di Gymnika Peveragno, associazione sportiva dilettantistica locale. L'oggetto, i problemi del riscaldamento delle palestre di regione Miclet, evidenziati nel corso delle settimane - e in particolar modo nel mese corrente, con la ripresa delle attività - da un messaggio inviato dall'associazione agli iscritti.

Quale destino, quindi, per i corsi di Gymnika? "Ci siamo trovati costretti a spostare le nostre attività nel comune di Beinette, per quest'anno e finché non cambieranno le disposizioni - conclude Varrone - . E' un peccato, non per tutti gli iscritti è così semplice organizzarsi, adesso".

L'associazione si è rivolta alla vicesindaco Vilma Ghigo negli scorsi giorni, chiedendo un qualche supporto dopo aver ricevuto le definitive indicazioni da parte della propria federazione: "Purtroppo il Comune non ha a disposizione altri spazi adatti all'uso - ha detto Ghigo - . Può darsi che le regole cambino, nel corso dell'anno, ma per ora non abbiamo ricevuto indicazioni diverse".

Nessun rancore, comunque, verso l'amministrazione comunale da parte della presidente di Gymnika: "Chiaro che non ne possa niente il sindaco, se le normative sono quelle. Ma in questi mesi la situazione non si è assolutamente risolta".