Rifreddo, ridotta la TARI, il sindaco: "Possibile grazie ad un bilancio sano e a grande attenzione sulla tematica"

Buone notizie per i cittadini e le imprese rifreddesi. Infatti, l’amministrazione comunale ha recentemente deliberato la riduzione dei coefficienti per il calcolo della Tassa rifiuti ovvero la TARI.



Una scelta che permetterà a famiglie ed imprese di avere una bolletta un po’ più leggera.



“Grazie - ha spiegato in Consiglio comunale il primo cittadino Cesare Cavallo - ad un bilancio sano ed alle tante azioni poste in essere in questi anni per migliorare la nostra raccolta rifiuti possiamo ora ridurre un po’ le bollette. Un risultato certo frutto di scelte amministrative azzeccate ma anche del fatto che la stragrande maggioranza dei rifreddesi si è impegnata sia nell’opera di riduzione della produzione di rifiuti sia nella corretta differenziazione degli stessi”.



Andando nei dettagli delle riduzioni dall’attenta analisi delle varie utenze fatta dagli amministratori è emerso che ci sarà una riduzione per tutte le utenze domestiche con percentuali che variano in base alle dimensioni degli alloggi ed al numero dei componenti ma che sono comunque significative in ogni caso.

Sulle utenze “commerciali” spicca la riduzione sugli esercizi pubblici ed in particolare di bar e negozi. Oltre alla riduzione della tassazione il Consiglio ha anche stabilito le date in cui occorrerà pagare la due rate previste per la tassa. Le stesse dovranno, infatti, essere pagate il 16 ottobre ed il 16 dicembre.