Cacciatore colto da malore muore sulle alture di Sampeyre

I tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti questo pomeriggio a Sampeyre, per un cacciatore che ha accusato un malore nei pressi della località Pui, intorno a quota 1800 metri di altitudine.

Sul posto è stata inviato l'elisoccorso dell'emergenza sanitaria 118.

L'equipe sanitaria a bordo del mezzo aereo, però, ha soltanto potuto constatare il decesso dell'uomo, dopo aver posto in essere le manovre di rianimazione cardiocircolatoria.

In attesa dell'autorizzazione per la rimozione della salma, sono state elitrasportate in quota le squadre a terra del Soccorso alpino che, in seguito, si sono occupate del trasporto a valle a piedi.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.