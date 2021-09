Sampeyre è attonita per la morte di Pietro Valla, consigliere comunale 56enne

È Pietro Enrico Valla l’uomo morto oggi pomeriggio, sulle alture di Sampeyre, in località Puy, a circa 1800 metri di quota.

Valla, 56 anni, era impegnato in una battuta di caccia, quando ha accusato un malore. È scattato l’allarme, e sul posto sono state inviate l’emergenza sanitaria 118, con il Servizio di elisoccorso regionale, insieme al Soccorso alpino della Quattordicesima delegazione, la “Monviso” e ai Vigili del fuoco.

L’equipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso ha tentato di rianimare l’uomo. Ma per Valla, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma del 56enne, dopo il nulla osta dell’Autorità giudiziaria, è stata trasportata a valle, a piedi, dagli uomini del Soccorso alpino.

Valla, nato il 17 luglio del 1965, era un volto conosciuto non solo in paese, ma in tutta la Valle. Proprio a Sampeyre portava avanti l’azienda agricola “Pranou Itticus”, dove si allevano pesci d’acqua dolce. Una tradizione che muove nel solco tracciato da Chiaffredo e mamma Caterina, che avevano aperto l’attività negli anni 60.

Valla era anche un Amministratore pubblico. Dopo esser stato consigliere comunale dal 2001 al 2006, attualmente faceva parte dell’Amministrazione comunale uscente guidata dal sindaco Domenico Amorisco. Tutti lo ricordano come una persona buona e gentile, sempre.

“Con grande tristezza – si legge sulla pagina Facebook del Comune – salutiamo il nostro consigliere comunale Piero Valla, che ci ha lasciato oggi pomeriggio a causa di un malore. Il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale si stringono intorno alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Ancora da stabilire la data del rito esequiale.