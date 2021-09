Vandalismo nel parcheggio de "Le Corti" di Saluzzo: la Polizia locale becca i responsabili (Foto)

Sono stati individuati e sanzionati dalla Polizia locale del Comune di Saluzzo i giovani, sia minorenni che maggiorenni, che nelle scorse settimane hanno compiuto atti di vandalismo nel parcheggio interrato de “Le Corti”.

Gli agenti di Polizia hanno effettuato indagini utilizzando le immagini di videosorveglianza del complesso residenziale e commerciale e le testimonianze raccolte fra residenti e frequentatori del parking.

Il lavoro investigativo ha permesso di risalire ai ragazzi e alle ragazze e di portare alla successiva individuazione.

I giovani sono stati convocati al comando della Polizia locale in Municipio, nella maggior parte dei casi accompagnati dai genitori, hanno confessato e hanno raggiunto un accordo con i vertici della Municipale per il pagamento di un’ammenda di alcune centinaia di euro e per rifondere i danni al condominio.

Nel dettaglio, un minorenne è stato multato perché urinava nelle scale che portano al parcheggio, due ragazze under 18 sono responsabili di imbrattamenti su alcuni muri con bombolette spray, una coppia di amici poco più che maggiorenni (un ragazzo e una ragazza) sono stati convocati per aver scritto con della vernice su una parete dei garage interrati, su un pilastro e su un cartello dell’uscita di sicurezza.

Infine, è stato segnalato un automobilista che aveva danneggiato con la sua vettura un dissuasore di sosta.

Le indagini e gli accertamenti sono ancora in corso per scoprire altri autori di altri episodi illeciti.

"E’ importante che i cittadini – dice la comandante della Polizia locale Bruna Gerbaudo – segnalino sempre a noi in municipio o ai carabinieri eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti alle Corti, in modo da permetterci di avviare in modo più efficace il lavoro di indagine.

Negli ultimi casi, quando abbiamo individuato i ragazzi e le ragazze autori delle azioni incivili, li abbiamo convocati al comando per vagliare insieme la situazione e per trovare un accordo per pagare i danni, in modo da non presentare denunce penali che possono essere un grosso macigno in giovane età.

Crediamo che questo approccio sia più costruttivo e positivo e permetta alla comunità di superare meglio queste piccole ma significative devianze.

Stiamo portando avanti verifiche su altri casi e invitiamo i giovani responsabili e presentarsi spontaneamente al nostro Comando per affrontare insieme e con il dialogo i diversi episodi.

Quel parcheggio interrato in centro a Saluzzo è sicuro, ben vigilato ed è un bene che molti continuino ad utilizzarlo senza timori".