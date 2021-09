Con il tracciamento FedEx puoi sapere in tempo reale ovunque si trovi il tuo pacco

Oggi è comune che i nostri pacchi passino attraverso diversi paesi prima di arrivare a destinazione. Questo è dovuto ai tanti negozi online che esistono e anche ai mezzi di trasporto che si sono evoluti. La soluzione di tracciamento dei pacchi che offre l'azienda FedEx ti consentirà di monitorare tutti i tuoi pacchi, indipendentemente da dove si trovino. FedEx è uno dei corrieri più importanti del settore. I suoi servizi spaziano dalla logistica alla consegna di colli e pacchi a privati e aziende. Opera principalmente con consegne nazionali ma offre anche servizi di spedizione internazionali.

Perché è importante la logistica per spedire un pacco?

La gestione dei pacchi è una questione essenziale in molte aziende. Le nuove tecnologie possono ora permetterti di considerare soluzioni migliori per la tua logistica. Nel contesto attuale, i vincoli logistici sono sempre più severi. Le vendite online hanno un peso crescente nella grande distribuzione e la gestione dei pacchi è ormai una posizione essenziale in molte aziende

Mettere in atto una buona strategia logistica ti permetterà di: guadagnare tempo e soldi; usare le risorse in modo più intelligente; stabilire un rapporto di fiducia con i partner; migliorare la credibilità e l'immagine con i clienti.

Perché controllare le condizioni di trasporto del pacco?



Quando invii i tuoi pacchi, dovrai tenere conto delle loro specificità e organizzarti secondo i loro vincoli. È necessario esercitare un buon controllo sulle condizioni di consegna per mantenere un'immagine irreprensibile con i tuoi clienti. Possiamo immaginare che le condizioni di trasporto dei pacchi siano difficili da controllare per un'azienda. La visibilità non è sempre ottimale e molti corrieri a volte sono negligenti durante il trasporto dei pacchi. A volte un pacco fragile viene maneggiato con troppa poca cura. Per questo devi imparare ad anticipare. Non dimenticare che le condizioni di viaggio derivano prima di tutto da un imballaggio di successo. Il pacco deve essere ben incastrato nella scatola, con imballo ben chiuso e idoneo al contenuto. All'arrivo, alcuni pacchi potrebbero essere segnalati come danneggiati dai clienti, o addirittura rifiutati. La condizione dei pacchi all'arrivo è responsabilità del servizio clienti del corriere, ma anche l'immagine della tua azienda potrebbe risentirne se ciò accade troppo spesso. Questo è un altro dei motivi per cui scegliere FedEx.

Una rete di vettori ben organizzata



FedEx si sforza di espandere il più possibile la sua rete di operatori per consentire di offrire un servizio sempre più completo. Oggi utilizza una moltitudine di dati per aiutarti a tracciare i tuoi pacchi. Ha esteso il più possibile la sua rete di corrieri per assicurarti di individuare il tuo pacco, indipendentemente da dove si trovi nel mondo.

Perché il tracciamento dei pacchi è così importante

Molti esperti di logistica sottolineano l'importanza di lavorare con un corriere che offra un servizio di tracciabilità dei pacchi fino alla consegna. Oggi esistono siti di comparazione specializzati che raccolgono i principali vettori del mercato. Prendendo le tue precauzioni nella scelta della consegna ti permetterà di limitare i rischi del viaggio. Ecco perché si consiglia vivamente di affidarsi al FedEx Tracciamento. Gli strumenti di monitoraggio usati da FedEx assicurano il pieno controllo delle tue spedizioni, consentendoti di restare sempre informato e di spedire in tutta tranquillità.

Traccia le tue spedizioni FedEx in pochi secondi

Il tool FedEx ti permetterà di ottenere le informazioni più aggiornate sulla tua spedizione, inclusi status e posizione attuale. Inserisci il codice tracking FedEx per iniziare e scoprirai che tracciare le tue spedizioni non è mai stato più facile!