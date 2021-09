Discorso sullo stato dell’Unione 2021: i nuovi obiettivi per il 2022

Alle 9:00 di ieri mattina la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto il Discorso sullo stato dell’Unione dinanzi al Parlamento europeo. La Presidente ha evidenziato quali saranno le mete per il prossimo anno parlando anche dei successi del 2021.

Per quanto riguarda gli obiettivi per il 2022, si è parlato di aumentare gli sforzi per sconfiggere definitivamente la pandemia, ma anche di come “agendo all’europea” si sono raggiunti ottimi risultati nella produzione di vaccini; l’intenzione è inoltre quella di rafforzare la preparazione ad eventuali pandemie future.

Un altro aspetto importante toccato sono i nuovi investimenti nel progetto Next Generation EU, al fine di guidare la trasformazione digitale garantendo al tempo stesso l’eccellenza tecnica.

Il 2022, ha affermato von der Leyen, sarà l’anno europeo dei giovani, in quanto le nuove generazioni vanno motivate e premiate per i sacrifici che hanno fatto durante la pandemia. Con il nuovo programma ALMA in particolare verranno offerte opportunità lavorative negli stati membri per dare a tutti l’occasione di vivere nuove esperienze all’estero.

Un altro tema di discussione è stato il clima: la Presidente ha parlato di un nuovo fondo climatico sociale e del raddoppiamento dei finanziamenti per la biodiversità; entrambe azioni che ci aiuteranno a raggiungere la leadership climatica ma anche economica.

Proteggere lo stato di diritto e l’intensificazione della collaborazione con gli alleati più stretti sono alcuni degli altri obiettivi in vista per il 2022, oltre che un nuovo piano economico per investire nei Balcani occidentali e un aumento degli aiuti per l’Afghanistan.

La Presidente ha concluso il suo discorso elogiando lo spirito combattivo di Bebe Vio, presente in Parlamento questa mattina seduta a fianco del commissario italiano Paolo Gentiloni. La presenza dell’atleta ha dato testimonianza di come bisognerebbe affrontare il futuro che verrà.

