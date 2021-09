Le sfide d'autunno dell'educazione finanziaria da manuale

L'educazione finanziaria da Manuale è pronta alle sfide d'autunno. I libri realizzati dal Banchiere professore Beppe Ghisolfi, su edizioni di Nino Aragno, tornano protagonisti su Amazon e nelle librerie fisiche e, consolidando una tradizione formativa e di (auto) apprendimento fattasi più evidente nel periodo del primo e del secondo lockdown pandemico, quando si è accresciuta la presa di coscienza di un maggior numero di famiglie chiamate a fronteggiare un mix esplosivo tra calo reddituale ed erosione delle riserve finanziarie.

Lo storico Manuale basilare edito fin dal 2014, seguito nell'ordine dai best seller Banchieri, Lessico, Fondazioni bancarie e Visti da Vicino, fornisce suggerimenti e nozioni rivelatesi lungimiranti, soprattutto in tempo di crisi acuite, al fine della gestione di vecchie e nuove emergenze: dalla tutela del risparmio reale familiare, corrispondente ormai a un'autentica corsa a ostacoli tra canali bancari tradizionali e finanziari innovativi, alla sopraggiunta povertà energetica certificata anche da autorevoli istituzioni come Enea e aggravatasi per effetto dei rincari tariffari internazionali contro i quali, non a caso, il governo Draghi sta intervenendo proprio in virtù della conoscenza dei meccanismi di natura finanziaria (si pensi alla complessità dei mercati secondari dove sono trattati spesso con atteggiamenti speculativi dai brokers i certificati di autorizzazione a emettere CO2) alla base della formazione della bolletta domestica di famiglie e micro - imprese.