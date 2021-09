Martedì 14 settembre si è tenuta a Milano, presso lo Spazio BIG Santa Marta, la II° Edizione del 'Premio Innovazione AISOM'

L'evento organizzato da AISOM (www.aisom.it) presso lo Spazio BIG Santa Marta (in Via Santa Marta, 10), ha avuto l'intento di riconoscere l’impegno nell’innovazione delle proprie aziende associate.

Sono state premiate, alla presenza del Presidente di AISOM – Stefano Vergani – e del Direttore de Il Giorno - Sandro Neri – le sei aziende che, per le rispettive categorie, sono state insignite del riconoscimento per l’innovazione dei loro prodotti, processi o servizi:

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT per l’Innovativo progetto Azimut Libera Impresa

GRUPPO FABBRI VIGNOLA per Innovazione ecosostenibile

MUTUA CESARE POZZO per Innovazione sociale per la sanità integrativa e il welfare aziendale

NATURAE VICTUS ITALIA - GLOBAL FOODS TRADING per Innovazione di prodotto

QUALITY ITALIA per Innovazione di compliance normativa

VIDEOANIMATE per Innovazione nella comunicazione

Ha coordinato la premiazione Oliviero Casale – Delegato AISOM all’Innovazione e General Manager di UniProfessioni e hanno presenziato Alfredo Pretto - Presidente dell’Associazione Italia Brasile (AIB), Giovanna Repossi - Responsabile Relazioni Esterne dello Studio Legale Tributario F&C e referente del Network ORANGE TABLE, Francesco Castellano - CEO di TONDO Associazione per l’Economia Circolare, Carlo Serroni – Presidente dell’Associazione Italiana dei Master in Business Administration (AIMBA) e titolare della società Docfin, Monica Melani - Amministratore Unico di Centurion Payroll Service e Conduttrice della trasmissione FORUM IMPRESE del network Telelombardia e Maria Bietolini - Direttore Editoriale di V+ MAGAZINE.

L’evento è stata una rinnovata occasione per condividere con gli ospiti presenti, i rappresentanti Istituzionali, la stampa, le aziende e gli imprenditori che evoluzione ed innovazione delle imprese sono elementi imprescindibili nelle strategie aziendali per competere sui mercati di riferimento, sia in Italia che all’estero.