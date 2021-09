Nuovo Nissan Qashqai – Lancio 2021

Nissan Qashqai non è un’auto come tutte le altre. È l’evoluzione del crossover.

È un concentrato di tecnologia, comfort, design e attenzione per i dettagli.

Un’auto progettata per farti sentire sicuro su ogni tipo di strada.

È un’auto perfetta per la guida in città, in montagna, su strade sterrate e con tutte le condizioni meteo. Con un design moderno e accattivante, e un’estetica senza paragoni.

Nissan Qashqai è un’auto connessa e con un alto concentrato di tecnologia.

Una volta a bordo sarai stupito da come la tecnologia e la potenza del motore lavoreranno per farti provare un’esperienza unica.

La motorizzazione Mild Hybrid è la vera grande novità: elettrico si, ma elettrizzante.

Efficienza e potenza non sono mai state così vicine.

Queste caratteristiche la rendono la Nissan più venduta in Europa.

Gli addetti alle vendite di AUTOMATTIAUDA sapranno raccontarti gli interni premium, il bagagliaio super-capiente, la guida assistita intelligente e connessa, per aiutarti a scegliere e a configurare l’auto dei tuoi sogni.

Solo chi guida il nuovo Nissan Qashqai può raccontare nel migliore dei modi cosa si prova salendo a bordo di questo concentrato di tecnologia.

In Auto Mattiauda puoi prenotare subito il tuo test drive e innamorarti di quest’auto, così come ce ne siamo innamorati noi.

A settembre sempre aperti anche DOMENICA 19 e 26 settembre

