A Vernante cresce l'attesa per la quarta edizione di "Imaginè"

A Vernante sale l’attesa per la quarta edizione di Imaginé | piccolo festival della narrazione per figure in programma 18 e 19 settembre; le iscrizioni per tutti gli appuntamenti, gratuiti e a pagamento, sono aperte sulla piattaforma Eventbrite (link disponibili su www.festivalimagine.it) e via mail a info@festivalimagine.it.



Ad aprire le danze nel pomeriggio di 18 saranno i primi laboratori di scrittura creativa nella storia di Imaginé, proposti alle ore 15 e 16.30 dal Banco Azzoaglio presso il Museo Mussino. Fonte di ispirazione per i partecipanti dai nove ai tredici anni saranno le illustrazioni che hanno caratterizzato le prime tre edizioni di Imaginé; si lavorerà con le mani su legno di betulla con materiali eco e di recupero. Quota di partecipazione € 3, prenotazione obbligatoria.



Non è necessario prenotare per scoprire tutti gli espositori del mercato di illustrazione e artigianato di qualità a cura del collettivo madeincuneo che 19 porterà sotto la tettoia del Centro Visita Parco Alpi Marittime tante creazioni di artigianato di qualità. Spillididee, Le robe di Anna, Duende. Kala Kids, Matilla Handmade, Studio Guè, Hug_ness, Costanza Lettieri illustrazione, Le cose che amo di più, Cose così handmade, MaLia, Gufi & Co e Simone Garnero: è lungo l’elenco degli artigiani che esporranno le proprie opere a Vernante. Ad assicurare l’offerta di albi illustrati e fumetti saranno gli stand della casa editrice Diabolo Edizioni, della monregalese Banco Libreria e della fumetteria cuneese Cose da leggere. Alla visita del mercato è possibile abbinare una visita guidata alla scoperta dei murales e degli angoli nascosti di Vernante con la guida turistica Gabriella Tesio, che proporrà tour calibrati su misura per famiglie con partenza dal Centro Visita Parco Alpi Marittime alle ore 10.30, 15 e 17; partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Nella mattina di 19 il Centro Visita Parco Alpi Marittime ospiterà anche il workshop di incisione su linoleum per ragazzi e adulti a cura dell’associazione Nerofumo. Il laboratorio si aprirà con una tavola rotonda dedicata al pensiero, all’idea per poi proseguire con una breve lezione tecnica sull’incisione del linoleum e la creazione della matrice. Le matrici saranno prese in custodia dall’associazione Nerofumo per essere stampate e rilegate in un unico libretto in tiratura limitata. Il libro, che conterrà tutti gli elaborati della giornata, sarà spedito ad ogni partecipante a progetto concluso. Il laboratorio verrà attivato con un minimo di sei partecipanti; quota di partecipazione € 20.



Sempre nella mattina di 19 c’è un’altra proposta per adulti, il workshop di monotipia botanica con Elisa Talentino, che prevede una passeggiata esplorativa nel bosco bandito di Palanfrè con un guardiaparco delle Aree Protette Alpi Marittime e a seguire presso il rifugio L’Arbergh la sperimentazione di alcune tecniche pittoriche partendo da esercitazioni di modulazione del segno con la china su carta per testare le possibilità che le varie tipologie di pennelli offrono per concludere entrando nel vivo della rappresentazione floreale attraverso la tecnica della monotipia con china e colori acrilici. Quota di partecipazione € 5, prenotazione obbligatoria. Tra un appuntamento e l’altro sarà possibile ristorarsi in uno dei locali del centro di Vernante (Bistrot Il Nazionale, Baccarà, S. Sebastiano) che proporranno pasti convenzionati in occasione del festival. Si potrà fruire di una proposta in loco, differente in ogni attività, a € 18 (bevande escluse) oppure scegliere tra le proposte per l’asporto che ogni struttura proporrà. Per la giornata di 19, anche il rifugio l'Arbergh di Palanfrè avrà due proposte (menu in loco o menu picnic) per il pubblico di Imaginé, prenotabili al numero 349.3270733.



Per tutti gli aggiornamenti sul programma si consiglia di visitare il sito www.festivalimagine.it, la pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/imaginepiccolofestival/ e l'account Instagram https://www.instagram.com/imagine_piccolo_festival/.



Imaginé è un progetto di noau | officina culturale realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Vernante, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT, il sostegno dell’Ente Aree protette Alpi Marittime, della Pro Loco di Vernante e del Banco Azzoaglio e con il patrocinio della Regione Piemonte.