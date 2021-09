Bra, l’Esercito alle grandi manovre per Cheese al via domani, venerdì 17 settembre

Sicurezza. È questa la parola d’ordine per Cheese, che trasformerà Bra in un villaggio globale dal 17 al 20 settembre. Anche l’Esercito alle grandi manovre per la più importante manifestazione dedicata ai formaggi, promossa dal Comune di Bra e Slow Food con il sostegno della Regione Piemonte.





Straordinaria già oggi l’attenzione nei confronti dell’evento, con gli Alpini del 2° Reggimento di Cuneo, che hanno schierato nella piazza d’armi dell’ex caserma Trevisan i potenti mezzi militari che saranno impiegati durante tutto il periodo della kermesse.





Cheese, lo sanno bene gli affezionati a questa ricorrenza biennale giunta alla 13ª edizione, fa rima con qualità e garanzia di ottima offerta: anche quest’anno gli avventori troveranno tanti espositori a rappresentare il meglio dell’eccellenza nel campo caseario.