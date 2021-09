Convegno sulla didattica digitale a Ostana con l'Istituto Comprensivo di Revello

Nella suggestiva cornice di Lou Pourtun, a S. Antonio di Ostana, si è tenuto lunedì 6 settembre il Convegno conclusivo di un percorso di formazione sulla didattica digitale organizzato dall’Istituto Comprensivo di Revello, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.



Dopo aver seguito a distanza dei moduli formativi su svariate applicazioni dell’informatica alla didattica, gli insegnanti hanno avuto modo di incontrare i propri formatori in una mattinata ricca di spunti, Multimedialità, coding, strumenti per gli allievi con bisogni educativi speciali, digitale e creatività sono state alcune delle tematiche affrontate, per concludere con uno sguardo al futuro, alle frontiere delle didattica dopo la pandemia.



Nel pomeriggio numerosi laboratori tenuti da alcuni insegnanti dell’I.C. Revello hanno reso possibile uno scambio di buone pratiche fra colleghi, a cui si sono aggiunti gli scambi informali nei momenti di pausa.



In una giornata densa di stimoli si è così sperimentato un modo nuovo di fare formazione, teso non solo all’approfondimento di temi teorici, ma anche alla creazione di un clima collaborativo fra i docenti.