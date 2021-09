Il Caffè Letterario di Bra a Cheese con il libro “Chi ha spostato il mio formaggio?” di Spencer Johnson

Alla vigilia di Cheese, la più importante manifestazione dedicata alle forme del latte, il Caffè Letterario di Bra presenta il libro di Spencer Johnson “Chi ha spostato il mio formaggio?” (Sperling & Kupfer) con 26 milioni di copie vendute e tradotto in 37 lingue. Più che un libro è una favola. Sì, proprio una favola, tanto che la si può leggere anche ai bambini divertendoli con le avventure di due topolini, Nasofino e Trottolino, e di due gnomi, Tentenna e Ridolino.





I nomi non sono causali, ma evidenziano il lato forte del loro carattere: chi sa approfittare delle opportunità, chi segue a ruota, chi affronta le situazioni con ironia e chi è prigioniero della paura e non sa accettare il cambiamento.

I quattro personaggi vivono in un “Labirinto” e sono alla costante ricerca di un “Formaggio” che li nutra e li faccia vivere felici. Il Formaggio è la metafora di quello che vorremmo avere dalla vita: un buon lavoro, un rapporto d’amore, soldi, salute, serenità d’animo. Il Labirinto è il luogo in cui cerchiamo quello che desideriamo: l’azienda in cui lavoriamo, la famiglia, la comunità in cui viviamo.